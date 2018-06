BVB und West Ham United in Bad Ragaz

Dortmund kommt schon zum achten Mal zum Trainingslager in die Ostschweiz. Auch dieses Jahr werden die Trainings unter Lucien Favre wieder teilweise öffentlich zugänglich sein, schreibt der Grand Resort. Die Deutschen reisen am 1. August an und sind bis zum 8. August zu Gast im FM1-Land. Rund einen Monat früher – vom 2. bis zum 13. Juli – trainiert West Ham United zum ersten Mal in Bad Ragaz.

Die Vorbereitungen für die beiden Vereine laufen auf Hochtouren – sowohl auf dem Fussballplatz Ri-Au als auch im Hotel. «Vor allem sind wir schliesslich für umfangreiche Wellness-Angebote und unsere medizinischen Leistungen bekannt», lässt sich Patrick Vogler, CEO des Grand Resort, zitieren.

Die Termine für die öffentlichen Trainings und mögliche Freundschaftsspiele werden laut dem Grand Resort noch bekannt gegeben.

(red.)