Ob Blues, Rock, Soul, Irish Folk, Jazz, Reggae, Country, Metal, Pop, Boogie Woogie, Ska oder Rockabilly, beim Calanda Spring Festival am 27. April 2018 in Chur, ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. In 27 verschiedenen Lokalen, spielen am Freitag die ganze Nacht 38 Bands. Weitere Infos gibt’s hier