Calzavara-Mitarbeiter behalten ihren Job

Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, hat die A. Müller AG die acht Mitarbeiter der bankrotten Bauunternehmung Calzavara übernommen. Die Mitarbeiter seien zu den gleichen Bedingungen angestellt worden, wird Toni Müller, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der A. Müller AG, zitiert.

Ebenfalls hat sich die A. Müller AG in die Geschäftsräume Calzavaras in Freidorf im Oberthurgau eingemietet. Dort soll der neue Hauptsitz der Firma entstehen, da der A. Müller AG die Liegenschaft in der Stadt St.Gallen gekündigt worden ist. Derzeit beschäftigt die Firma rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Betrugsfall führt zur Pleite

Das St.Galler Bauunternehmen Calzavara kündigte im März den Konkurs an. Als Grund wurden die Nachwirkungen eines 2014 aufgedeckten Betrugsfalls angegeben. Der ehemalige Finanzchef bereicherte sich an der Firmenkasse.

Erbauer der Espenmoos-Tribüne

Carlo Calzavara, ein Sohn italienischer Zuwanderer, gründete sein Baugeschäft im Jahr 1959. Mit Elio Cellere baute er zehn Jahre später die Haupttribüne des früheren FCSG-Stadions Espenmoos.

