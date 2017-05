Grosse Spannung vor Verleihung der Goldenen Palme

Regisseur Fatih Akin (Mitte) hat mit seinem NSU-Drama "Aus dem Nichts" gute Chancen auf eine Goldene Palme für den besten Film. © Keystone/AP/ALASTAIR GRANT

In der Jury sitzen so unterschiedliche Filmschaffende wie Maren Ade, Will Smith und Pedro Almodóvar. Auf welche Gewinner können sie sich einigen? Am (heutigen) Sonntagabend werden an den Filmfestspielen in Cannes die Preise vergeben.