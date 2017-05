Cannes: Netflix-Film «Okja» nach Protest unterbrochen

Kurz darauf wurde das Werk mit Tilda Swinton und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen noch einmal von Anfang an gezeigt und konnte – abgesehen von Buhs beim Erscheinen des Netflix-Logos, ungestört projiziert werden.

Die Beteiligung von Netflix-Werken am Festival ist umstritten, da die Werke nicht regulär in französischen Kinos laufen. Der Streamingdienst will den Film Ende Juni auf seiner Plattform veröffentlichen, ohne weltweiten Kinostart. «Okja» soll lediglich in den USA und Südkorea auf der grossen Leinwand zu sehen sein.

«Okja» erzählt von dem Mädchen Mija, das mit dem Riesentier Okja befreundet ist. Als ein mächtiges Unternehmen das Tier entführen will, versucht Mija es zu beschützen.

(SDA)