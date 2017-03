Capela erneut mit starkem Auftritt

Clint Capela hat sich beim NBA-Team Houston Rockets längst etabliert © KEYSTONE/FR170752 AP/KELVIN KUO

Clint Capela weiss in der NBA weiter zu überzeugen. Der Genfer verzeichnet beim 117:107-Sieg von Houston in New Orleans sein 13. Double-Double der Saison.Capela gelangen beim 50. Saisonsieg für die bereits für die Playoffs qualifizierten Houston Rockets zehn Punkte und 13 Rebounds.