Der Genfer Center Clint Capela kommt in der NBA immer besser in Fahrt © KEYSTONE/FR170752 AP/KELVIN KUO

Clint Capela kommt in der NBA immer besser in Fahrt. Der Center erzielt beim 124:109 der Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies mit 24 Punkten eine Karrriere-Bestleistung. Nur Superstar James Harden erzielte mehr Zähler (33) als der Genfer, der in 28 Einsatzminuten zudem elf Rebounds verbuchte.