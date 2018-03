Capela feiert mit Houston 60. Saisonsieg

Angeführt von Topskorer James Harden (rechts) feiern die Houston Rockets ihren 60. Saisonsieg © KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH

Den Houston Rockets gelingen in der NBA zum ersten Mal in der Klubgeschichte 60 Siege in einer Saison. Den Jubiläumserfolg fahren sie mit einem 118:99 zuhause gegen die Atlanta Hawks ein.