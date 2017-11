Capela überzeugt bei Kantersieg der Rockets

Nach dem ersten Viertel lagen die Rockets 45:23 vorne, zur Spielmitte stand es 90:65. Mehr Punkte in einer Hälfte gelangen einzig den Phoenix Suns am 10. November 1990, als sie zur Pause gegen die Denver Nuggets 107:67 führten.

Capela steuerte zwölf Punkte und zehn Rebounds zum Kantersieg von Houston bei. Der 23-jährige Genfer schaffte im 16. Saisonspiel zum zehnten Mal ein Double-Double. James Harden erzielte 33 seiner 48 Punkte in der ersten Hälfte.

Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Boston Celtics setzten sich im Topspiel gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 92:88 durch und gewannen zum 14. Mal in Folge. Für die Warriors war es die vierte Niederlage im laufenden Championat. Damit fielen sie in der Western Conference hinter Houston auf den 2. Platz zurück.

