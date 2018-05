Capela und Houston verpassen vorerst NBA-Finals

Clint Capela raufte sich in der zweiten Spielhälfte des sechsten Playoff-Halbfinals gegen die Golden State Warriors zurecht die Haare © KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ

In den Playoff-Halbfinals der NBA kommt es in der Nacht auf Dienstag zu einem Spiel 7 zwischen den Houston Rockets mit dem Schweizer Clint Capela und den Golden State Warriors.Die Golden State Warriors gewannen ihr drittes Heimspiel in Oakland mit 115:86.