Bereits in der Pause führten die Texaner mit 64:39. Überragender Mann war wie meist James Harden mit 41 Punkten. Capela erhielt mit gut 35 Minuten so viel Einsatzzeit wie noch nie in diesen Playoffs – und wie auch in der Qualifikation nur zweimal. Ihm gelang bereits das dritte Double-Double dieser Playoffs.

Die zweite Partie findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Houston statt.

