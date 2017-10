Carlo Janka im Training verletzt

«Carlo Janka ist am Dienstag beim Riesenslalom-Training auf der Diavolezza gestürzt», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung. Dabei habe der Athlet eine isolierte Kreuzbandruptur am rechten Knie erlitten.

Über die Verletzung und den weiteren Verlauf der Behandlung äussert sich Carlo Janka zuversichtlich: «Die Ruptur ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Wir werden die Verletzung vorerst konservativ behandeln.» Janka befindet sich nun auf dem Heimweg und wird jetzt mit einer intensiven Rehabilitation starten.

Swiss-Ski wird Sie über den weiteren Verlauf der Behandlung und den Zustand von Carlo Janka weiter informieren.

(saz/pd)