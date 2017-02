Standardfragen können, müssen aber nicht sein. Wir wollen am Rande der Skiweltmeisterschaften in St.Moritz die Prominenten besser kennen lernen. Carlo Janka gibt in «3 Fragen an…???» Auskunft und zeigt sich überraschend offen und gesprächig.

Heute Mittwoch startet Carlo Janka in das Abenteuer «Ski-WM 2017 in St.Moritz». Beim Super-G der Männer geht er an den Start und ist aus Schweizer Sicht, neben Beat Feuz, die grosse Medaillenhoffnung. Kurz vor dem Rennen haben wir mit «Jänks» ein Interview der etwas anderen Art geführt. (red.)