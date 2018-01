Carlo Janka sucht eine Freundin

Der Ski-Sponsor BKW hat Carlo Janka und Beat Feuz zum «Ich oder Du» eingeladen. Dabei verraten die beiden so einiges über ihr Privatleben. Carlo Janka verrät, dass er Single ist. Und zwar so richtig. «Kann man hier Bewerbungen abgeben?», fragt er lachend. Dafür telefoniert Beat Feuz oft mit seinem Schatz. Ganz im Gegensatz zu Janka. «Als ich letzte Woche zuhause anrief, haben sie mich gefragt, ob ich verletzt bin, so selten melde ich mich», sagt Janka und die beiden prusten los.

Dabei wäre Carlo Janka doch ein guter Fang. Laut Teamkollege Feuz kann er kochen, besser tanzen («wir sind beide grottig») und hat vielleicht sogar mehr Schuhe als eine Frau.

Und: Feuz isst mehr Süssigkeiten. «Einmal habe ich einen ganzen Sack Snickers und Mars an ein Rennen mitgenommen und bin dann aufs Podest gefahren», sagt der Kugelblitz. «Aber: Ich habe imfall nicht den ganzen Sack verputzt!»

Kurz vor dem Hahnenkamm Rennen kamen unsere Speedspezialisten Beat Feuz und Carlo Janka für einen kurzen Austausch zusammen.Beat wir drücken dir die Daumen! Und dir Carlo weiterhin gute Besserung. Posted by BKW on Freitag, 19. Januar 2018

Auf dem Sofa sind Feuz und Janka noch lässig. Am Samstag gilt es in Kitzbühel aber ernst. Vor allem für Beat Feuz. Im Super G am Freitag fuhr er auf Platz sechs, in der Abfahrt liegt noch mehr drin. Nach seinem Kreuzbandriss noch nicht am Start ist Carlo Janka.

Wollt auch ihr einmal die Streif fahren? Im 360-Grad-Video kann man mit dem Fahrer die gesamte Piste runtersausen.

Kitz/Streif 360 Das hat es noch nie gegeben und ist ein MUSS für jeden Ski-Fan. Der ORF Sport hat die Streif mit einer 360 Grad-Kamera (mit Vorläufer Michael Mairhofer) gefilmt. Du kannst dich im Video während der Fahrt in alle Richtungen umsehen… einfach Video starten und probieren! (mehr hier: http://bit.ly/1JkUAtt) Posted by Hitradio Ö3 on Donnerstag, 21. Januar 2016

(enf)