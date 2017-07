«Carlos» im Gefängnis in Pfäffikon ZH nicht schlecht behandelt

Der als "Carlos" bekannt gewordene junge Mann hatte sich Anfang März vor dem Zürcher Bezirksgericht über die Haftbedingungen während der Untersuchungshaft im Gefängnis Pfäffikon beschwert. Er sprach dabei von "Folter". (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der als «Carlos» bekannte Mann wurde in der Untersuchungshaft in Pfäffikon ZH zwar teilweise «objektiv diskriminierend und erniedrigend» behandelt, nicht aber konventions- und verfassungswidrig. So das Resultat einer am Montag präsentierten Administrativuntersuchung.