Casino-Gewinner macht sich selbständig

Ein Automat mit Kirschen brachte einem Ostschweizer Casinogänger Glück. © zVg

Am Mittwochabend sahnte ein Gast im Casino St.Gallen am Glücksspielautomaten «Super Cherry» 30’000 Franken ab. Doch damit nicht genug: Er spielte weiter und nahm am Ende des Abends über 100’000 Franken mit nach Hause. Nun macht sich der Ostschweizer selbständig.