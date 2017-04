Casinodach in Las Vegas in Flammen

Feuerwehrleute untersuchen den Schaden am Dach des Casinos. © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

In einem Casino-Komplex in der US-Stadt Las Vegas hat das Dach eines Gebäudes gebrannt. Das Feuer war am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf dem Dach einer zum Bellagio-Casino gehörenden Ladenzeile ausgebrochen.