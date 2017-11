Cavani trifft bei Sieg von PSG doppelt

Nach 12 Runden mit 13 Toren führt Cavani in Frankreich die Torschützenliste an. Nicht weniger beeindruckend ist Cavanis Wert seit dem Wechsel zu PSG: In 144 Meisterschaftsspielen traf der Uruguayer 101 Mal. Noch in dieser Saison dürfte er zum Pariser Ligue-1-Rekordtorschützen werden. Die Bestmarke hält Zlatan Ibrahimovic mit 113 Toren.

Angers – Paris Saint-Germain 0:5 (0:3). – Tore: 5. Mbappé 0:1. 14. Draxler 0:2. 30. Cavani 0:3. 60. Cavani 0:4. 84. Mbappé 0:5.

Die weiteren Spiele vom Samstag (20.00 Uhr): Metz – Lille. Monaco Guingamp. Montpellier – Amiens. Nantes – Toulouse. Troyes – Strasbourg.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 12/32 (39:8). 2. Monaco 11/25 (28:12). 3. Lyon 11/22 (27:15). 4. Marseille 11/21 (21:17). 5. Nantes 11/20 (9:8). 6. Saint-Etienne 11/18 (13:10). 7. Caen 11/18 (8:8). 8. Bordeaux 12/16 (16:18). 9. Montpellier 11/15 (8:7). 10. Toulouse 11/15 (11:15). 11. Rennes 12/15 (14:15). 12. Guingamp 11/14 (13:15). 13. Angers 12/13 (16:19). 14. Dijon 11/12 (14:20). 15. Troyes 11/12 (9:15). 16. Amiens 10/10 (6:12). 17. Nice 11/10 (13:19). 18. Strasbourg 11/10 (13:20). 19. Lille 10/6 (6:15). 20. Metz 11/3 (5:21).

(SDA)