Cédric Itten kommt zum FCSG

Der 21-jährige Stürmer erzielte in der laufenden Saison für den FC Luzern und den FC Basel in 15 Spielen 2 Tore und steuerte 2 Assists bei.

«Cedric Itten nimmt noch am Mittwoch die knapp einstündige Anreise von Marbella nach Sotogrande auf sich und wird am Donnerstag bereits zum ersten Mal mit der Mannschaft von Trainer Giorgio Contini trainieren», schreibt der FC St.Gallen in einer Mitteilung

Sportchef Alain Sutter freut sich, dass er mit Cedric Itten einen jungen Stürmer beim FC St.Gallen integrieren kann: «Cedric ist ein junger und hungriger Spieler. Er passt von der Mentalität her sehr gut zu uns und mit seiner Spielweise wird er uns sicherlich weiterhelfen. Er ist auch aufgrund seiner Grösse ein anderer Stürmertyp und somit besitzen wir eine interessante Option mehr. Es ist zudem besonders schön, wenn man einem jungen Schweizer Spieler die Möglichkeit geben kann, sich zu beweisen.»