Céline braucht eure Hilfe!

«Ich war vollkommen verzaubert, als ich ihn im Bus zum ersten Mal gesehen habe», schwärmt die 26-jährige St.Gallerin Céline. Sie fuhr am Donnerstag vor zwei Wochen (26.1.2017) kurz nach 20 Uhr mit dem Bus der Linie 5 vom Bahnhof St.Gallen in Richtung Riethüsli. Zwischen Bahnhof St.Gallen und Bleicheli hat sie dann Amors Pfeil getroffen: «Er setze sich zu mir ins Viererabteil und hat mir direkt in die Augen geschaut. Ich konnte nur noch denken: WOW!» Es sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, als sie ihren Traummann zum ersten Mal gesehen hat. Trotz aller Schmetterlinge im Bauch schmerzt Céline jetzt vor allem eines: «Ich bereue es so, dass ich ihn nicht angesprochen habe. Ich wollte eigentlich, doch ich brachte einfach keinen Mucks heraus.»

Céline ist sich sicher, dass ihre Liebe auf den ersten Blick auf Gegenseitigkeit beruht: «Direkt nach dem Einsteigen beim Bleicheli blickte er mich an. Ich konnte dann einfach nicht mehr wegschauen.» Doch Céline blieb auch mit der rosa Brille vor den Augen noch vorsichtig und hat nachgedacht: «Es hätte ja sein können, dass er mit seiner Frau einsteigt oder eine Freundin hat.» Insbesondere deswegen habe ihr der Mut gefehlt, Mr. Unbekannt anzusprechen. So geschah es, dass der schöne Mann, der Céline derart den Kopf verdreht hat, bei der Haltestelle «Melonenstrasse» den Bus wieder verlassen hat. Drei Wochen hat Céline nichts unternommen. Doch jetzt wendet sie sich an FM1Today.

Bist du der schöne Mann aus dem Bus oder kennst du ihn? Dann melde dich hier.

So hat Céline am schicksalhaften Abend ausgesehen:

Alter: 26

Kleidung: Helle Daunenjacke

Augenfarbe: Dunkelbraun

Haare: Dunkelbraun

Schuhe: Winterstiefel

Und so sieht der unbekannte, schöne Mann gemäss Célines Angaben aus:

Alter: Um 40 Jahre alt

Gross: ca. 1.80 Meter

Kleidung: Dunkler Mantel

Haare: Hellgrau

(red)