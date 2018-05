Im Freudentaumel: Celtic Glasgow gewann den schottischen Cup zum 38. Mal © KEYSTONE/AP PA/GRAHAM STUART

Celtic Glasgow gewinnt zum zweiten Mal in Folge das schottische Triple.Der von Brendan Rodgers trainierte Meister und Ligacup-Sieger setzte sich im Cupfinal im Hampden Park in Glasgow gegen Motherwell nach zwei Toren in den ersten 25 Minuten 2:0 durch.