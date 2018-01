In "C'est la vie" von den Machern von "Intouchables" geht eine Hochzeitsfeier gewaltig in die Hosen. Die Deutschschweizer Kinogänger haben die französische Komödie am Wochenende den grossen Hollywood-Produktionen vorgezogen. (Pressebild) © Pressebild

«C’est la vie» von den Machern von «Intouchables» ist neu Spitzenreiter der Deutschschweizer Kinocharts. Mit lediglich knapp 15’000 Eintritten hat die Komödie am Wochenende «The Commuter», «Jumanji: Welcome To The Jungle» und «Darkest Hour» hinter sich gelassen.