«Jetzt ist es fix: Seifedin Chabbi zieht es zurück nach Österreich», schreibt der FC St.Gallen am Donnerstagabend auf Facebook. Der 23-Jährige verlasse die Ostschweiz und schliesse sich per sofort dem österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz an.

Der tunesisch-österreichische Doppelbürger kam im Juli 2016 von Austria Lustenau nach St.Gallen. Sieben Pflichtspiele konnte er für die Grün-Weissen absolvieren, dabei erzielte er einen Treffer.

(red.)