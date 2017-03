Chäller zeigt seinen «Geilen Scheiss»

Du hörst dir regelmässig die Chällerfons an und startest gerne mit der Comedy der FM1 Wachmacher in den Tag? Dann haben wir genau das Richtige für dich: Bald schon kannst du Chäller auch live auf der Bühne sehen. Ab April tourt er mit seinem Comedy-Programm «Geile Scheiss» durch das FM1-Land. Hol dir jetzt Tickets für die Vorstellung in deiner Nähe.

Tourdaten 2017:

Amriswil, Kulturfabrik (13. April 2017)

Herisau, Alte Stuhlfabrik (28. April 2017)

Heerbrugg, Kinotheater Madlen (17. Mai 2017)

Unterwasser, Zeltainer.ch (29. Sept 2017)

Schaan FL, SAL (25. November 2017)

Wittenbach, OZ Grünau (2. Dezember 2017)