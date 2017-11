Chaos in Basel: Ultras fackeln Sion-Fahne ab

Unschöne Szenen im Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Sion: Sion-Fans stürmen das Spielfeld vor der zweiten Halbzeit. Grund: Basel-Fans haben eine Sion-Fahne erbeutet und diese im Stadion angezündet.

Sion fans, including these fools, have climbed the barrier and are at pitchside. Not sure why but they aren’t happy. Second half delayed for the time being. #FCBFCS pic.twitter.com/mAXKpY4BaZ

— SwissFootball (@FootballSwiss) 18. November 2017