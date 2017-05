Chaos wegen mehrerer Unfälle auf der A13

Um 15:50 Uhr fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A13 von Sargans in Richtung Sevelen. Aufgrund seiner Müdigkeit und durch Ablenkung geriet sein Auto kontinuierlich nach rechts und auf den Grünstreifen. Danach fuhr das Auto mit den linken Rädern auf die beginnende Seitenleitplanke. Dadurch überschlug es das Auto und prallte gegen den Wildschutzzaun, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Durch die Wucht des Aufschlags überschlug es sich erneut zweimal bis es zum Stillstand kam. Trotz der grossen Wucht beim Unfall konnten Fahrer und Beifahrer unverletzt aus dem total beschädigten Fahrzeug aussteigen. Der Sachschaden am Auto und an der Autobahnanlage beträgt über 50‘000 Franken.

Verletzter bei Auffahrunfall

Um 16:30 Uhr musste ein 54-jähriger Autofahrer sein Auto auf der Autobahn A13 kurz vor der Ausfahrt Haag infolge eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender, 40-jähriger Autofahrer schätzte diese Situation falsch ein und fuhr dem stehenden Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das hintere Auto und kam in verkehrter Fahrtrichtung auf der Normalspur zum Stillstand. Das vordere Auto wurde nach rechts abgewiesen und kam erst auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der 40-Jährige verletzt und musste mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen und der Autobahnanlage entstand ein Sachschaden von über 20‘000 Franken.

Mehrere Kollisionen

Zur selben Zeit musste ein 23-jähriger Autofahrer sein Auto kurz nach dem Anschlusswerk Haag aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen bis auf Schritttempo abbremsen. Eine 36-jährige bemerkte das Bremsmanöver und konnte ihr Auto ebenfalls abbremsen. Dies gelang einer nachfolgenden, 28-jährigen Autofahrerin nicht mehr. Trotz Vollbremsung konnte sie eine Kollision auf der Überholspur nicht mehr verhindern und fuhr dem vorderen Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Autos ineinander geschoben. Ein nachfolgender, 59-jähriger Autofahrer nahm den Unfall war, leitete eine Vollbremsung ein und wich leicht nach rechts zur Normalspur aus. Der hinter ihm fahrende 26-jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte in das Heck des 59-Jährigen. Beide Autos kamen in der Mitte der Fahrbahnen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von über 10‘000 Franken.

(red.)