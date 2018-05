Chaotische Szenen in Deutschland nach schwerem Unwetter

Unwetter haben am Dienstag in Deutschland - wie hier in Wuppertal - enorme Verwüstungen angerichtet. © KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Ein heftiges Unwetter in Nordrhein-Westfalen in Deutschland hat etwa in der Stadt Wuppertal zu chaotischen Szenen geführt. Zudem wurden Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt.