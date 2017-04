«Chasch au grad nackt id Schuel»

Vor zehn Jahren haben sich die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Nidwalden, Zug sowie das Fürstentum Liechtenstein zusammengetan und das Präventionsprogramm «freelance» lanciert. Insgesamt 136 Oberstufenteams haben am diesjährigen «freelance-contest» teilgenommen. In diesem Jahr war das Thema «Digitale Medien». Ende März prämierte eine Jury aus Fachpersonen und Jugendlichen die vier besten Plakate.

Zwei Sieger

Drei Oberstufenteams aus Amriswil, Müllheim und Steckborn können sich freuen. Sie erkämpften sich mit ihren Plakaten zu den Themen Sexting, Online-Glückspielsucht und Smartphone zweimal den ersten und einmal den vierten Rang. Die Sujets werden laut einer Mitteilung von Perspektive Thurgau ab dem nächsten Montag für zwei Wochen auf Plakatwänden und in öffentlichen Verkehrsmitteln überall im Kanton Thurgau zu sehen sein.

Stefan Christen vom Amt für Gesundheitsvorsorge St.Gallen betonte bei der Preisverleihung die Wichtigkeit von jugendlicher Mithilfe beim Thema Prävention: «Teenager nehmen lieber die Meinung von Gleichaltrigen an, als wohlwollende Tipps von Erwachsenen.»

Das Präventionsprogramm «freelance» richtet sich an Lehrpersonen der Oberstufe und der entsprechenden Gymnasialklassen, indem es ihnen flexibel einsetzbare Lernmaterialien und eine Präventionsbox für den Unterricht zur Verfügung stellt. Diese Inhalte sind konsequent an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Diese werden so zu aktiv Mitwirkenden im Lernprozess. Daher auch das im Projektnamen signalisierte Wirkungsziel: frei, unabhängig, aktiv. In über 1000 Schulzimmern stehen heute Präventionsboxen im Einsatz. Im Frühling 2016 erhielt «freelance» einen Preis der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Es landete unter 136 eingereichten Projekten auf dem zweiten Platz.

(red/uli)