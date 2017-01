Château-d’Oex neun Tage im Zeichen des Heissluftballon-Festivals

Die Sonne lacht für die Organisatoren des 39. Heissluftballon-Festivals, das am Samstag in Château-d'Oex VD begonnen hat. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bei besten Wetterbedingungen hat am Samstag das 39. Heissluftballon-Festival in Château-d’Oex in den Waadtländer Alpen begonnen. Während neun Tagen werden rund 70 Piloten mit ihren Teams ihr Können zeigen.