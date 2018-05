Cheerleading: Showtime in St.Gallen

Die jungen Athletinnen kämpften letztes Jahr in Bern um den Titel. © FM1Today/Angela Müller

Sie reisen aus der ganzen Schweiz an, die Cheerleaderinnen, die an der 22. Schweizer Meisterschaft in St.Gallen um den Titel kämpfen. In der Favoritenrolle sind ganz klar die FCSG-Cheerleaderinnen – bei ihnen geht es um den 15. Titel in Folge.