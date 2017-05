Chef der Neuenburger Kriminalpolizei tot aufgefunden

Der Tod des Chefs der Neuenburger Kriminalpolizei erschüttert das Polizeikorps. Kripo-Chef Olivier Guéniat wurde am Montag tot an seinem Wohnort aufgefunden. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft gehen von einem Suizid aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Der Chef der Neuenburger Kriminalpolizei und Experte in der Betäubungsmittelbekämpfung, Olivier Guéniat, ist am Montag tot an seinem Wohnort in Fresens NE aufgefunden worden. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft schliessen Dritteinwirkung aus.