Chef von Fussballclub will bei Präsidentenwahl in Ägypten antreten

Wahlen im März: Unterstützer von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben bereits mit dem Wahlkampf begonnen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/KHALED ELFIQI

Der Präsident des ägyptischen Fussballclubs Samalek, Mortada Mansur, will bei der Präsidentschaftswahl im März kandidieren. Mansur gab seine Kandidatur am Samstag auf seiner Facebook-Seite bekannt und kündigte an, ab sofort Unterschriften von Unterstützern zu sammeln.