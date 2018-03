Chen überlegen zu WM-Gold

Nathan Chen war in Mailand eine Klasse für sich © KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERTO BREGANI

Nathan Chen deklassiert die Konkurrenz an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Mailand. Der 18-jährige Amerikaner triumphiert vor dem Japaner Shoma Uno und dem Russen Michail Koljada.In Abwesenheit des am Fuss verletzten Olympiasiegers Yuzuru Hanyu war Chen in der Kür eine Klasse für sich.