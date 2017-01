China investiert 30 Milliarden Dollar in riesige Chip-Fabrik

China will bei der Herstellung von Computerchips nicht mehr auf das Ausland angewiesen sein. (Symbolbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

In China entsteht für 30 Milliarden Dollar eine riesige Chip-Fabrik. Sie soll in Nanjing in der östlichen Provinz Jiangsu gebaut werden, wie die staatliche Tsinghua Unigroup mitteilte. Die Regierung in Peking will die Abhängigkeit des Landes von Importen verringern.