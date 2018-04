China kündigt Strafzölle auf 106 US-Produkte an

China kündigt neue Zölle auf mehr als hundert US-Produkte im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/QILAI SHEN

Im Handelsstreit mit den USA schlägt China mit gleicher Münze zurück. Das Finanzministerium in Peking kündigte am Mittwoch neue Zölle auf 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar an.