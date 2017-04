China auf dem Weg zu eigener Raumstation

Die Rakete "Langer Marsch 7" startet zum langen Flug zum Raumlabor "Tiangong 2": China nähert sich mit grossen Schritten dem Betrieb einer eigenen Raumstation im All. © KEYSTONE/EPA/WU HONG

China ist dem Bau einer eigenen Raumstation einen wichtigen Schritt näher gekommen. Vom neuen Weltraumbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan in Südchina brachte am Donnerstag eine Rakete vom Typ «Langer Marsch 7» einen neuen Raumfrachter ins All.