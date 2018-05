China testet ersten Flugzeugträger aus eigener Produktion auf See

Chinas erster Flugzeugträger aus eigener Produktion © KEYSTONE/AP Xinhua/LI GANG

China hat am Sonntag seinen ersten Flugzeugträger aus eigener Produktion auf See getestet. Das Schiff habe am Morgen einen Hafen im Nordosten des Landes verlassen, berichtete der Staatssender CCTV.Nach Angaben von Experten dürfte das Schiff in zwei Jahren in Gebrauch genommen werden können.