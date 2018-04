China und Simbabwe vereinbaren «strategische Partnerschaft»

Der neue Präsident Simbabwes, Emmerson Mnangagwa (links) mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking. © KEYSTONE/EPA KYODO NEWS POOL/PARKER SONG / POOL

Nach dem Machtwechsel kann Simbabwe weiter auf Chinas Unterstützung bauen. Bei einem Treffen mit dem neuen Präsidenten Emmerson Mnangagwa am Dienstag in Peking kündigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an, die Kooperation sogar noch ausbauen zu wollen.