China will Militäretat «um etwa sieben Prozent» steigern

China will seinen Militäretat in diesem Jahr «um etwa sieben Prozent» erhöhen. Das berichtete die Sprecherin des Volkskongresses, Fu Ying, an Samstag in Peking. Die vergleichsweise zurückhaltende Erhöhung liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.