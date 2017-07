Der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (l.) und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Mittwoch in Berlin. © Keystone/EPA/CLEMENS BILAN

Der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat am Mittwoch den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Berlin empfangen. Xi wurde bei seinem Eintreffen in Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüsst. Am Vormittag sollte Xi Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen.