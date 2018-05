Chinas Smartphonebauer ZTE stellt gewichtige Aktivitäten ein

Die US-Sanktionen zeigen Wirkung: Das chinesische Unternehmen ZTE ist in schwere Turbolenzen geraten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP CHINATOPIX

Der chinesische Smartphonebauer ZTE ist aufgrund von US-Sanktionen in eine schwere Krise geraten. Infolge einer Strafe des US-Handelsministeriums sind «wichtige Geschäftsaktivitäten» eingestellt worden.Dies teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend an der Hongkonger Börse mit.