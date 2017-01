Chinesen weiten Einkaufstour in Europa aus

Der Deal zwischen Syngenta und ChemChina im Wert von rund 44 Milliarden US-Dollar ist die bisher grösste chinesische Übernahme in Europa. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/WU HONG

Chinesische Investoren haben sich im Jahr 2016 an über 300 Firmen in Europa beteiligt oder diese gekauft. Das ist fast die Hälfte mehr und ein neuer Rekord. Mehr als die Hälfte der investierten Gelder flossen in die Schweiz.