Erlebe die Chippendales hautnah

Seid dabei, wenn sich die knackigsten Sixpacks der Welt in der Ostschweiz in Szene setzen. Am Freitag, 13. Oktober 2017 reissen sich die Chippendales in Amriswil die Shirts vom Leib und du kannst, zusammen mit deinen Freundinnen, von der ersten Reihe aus zusehen.

Programm «Best Night Ever»

Die Chippendales touren dieses Jahr mit ihrem Programm «Best Night Ever» durch die Schweiz und machen unter anderem im Pentorama in Amriswil Halt. Die heissen Männer sind für ihre durchtrainierten Körper und heissen Showeinlagen bekannt und bezirzen die Frauen in ihrer Show mit Choreografien, die ihre Männer nicht mal in Traum beherrschen.

Erfolgsgeschichte begann in einem Club

Vor 37 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der männlichen Stripper. In einem Club in Los Angeles traten heisse Tänzer auf. Bald wurden die Tänzer bekannter und bekannter und begannen, durch Amerika und später durch die ganze Welt zu touren. Mittlerweile sind es rund 25 Tänzer, die der Formation angehören. In der Schweiz sind die Chippendales anlässlich der aktuellen Tour an fünf Orten zu sehen, in der Ostschweiz beglücken sie nur Amriswil mit einer Show.

Gewinne vier Tickets

Wir verschenken 1×4 Tickets mit einem Wert von je 85 Franken für die erste Reihe der begehrten Tanz-, Gesangs- und Striptease-Show.

Ihr wollt einen unvergesslichen Mädelsabend erleben?

