«Chris Martin nahm mir die Nervosität»

Ferdinand Schwartz ist 19 Jahre alt und seit Anfang Woche ein Star. Beim Konzert von Coldplay in München hielt der junge Mann ein Schild in die Luft mit der Bitte, Coldplay doch beim Song «Everglow» begleiten zu dürfen. Chris Martin holte den Jungen tatsächlich auf die Bühne. Nach der Show postete Coldplay das Video davon auf Facebook – es wurde mittlerweile über 20 Millionen Mal angeklickt. Die Deutsche Presse-Agentur dpa hat mit Ferdinand Schwartz gesprochen.

Ferdinand Schwartz, du bist mit einem Weltstar auf der Bühne gestanden, was ging nach dem Konzert bei dir ab?

Das war der absolute Wahnsinn! Ich dachte, das krasseste an der Sache war mit Coldplay spielen zu dürfen, aber das Publikum rastete komplett aus. Als ich zurück ins Publikum kam, wollte jeder ein Selfie mit mir machen. Ich dachte, ‘wow, was geht denn hier ab?’ Als ich ins Auto gestiegen bin, bekam ich tausende von Nachrichten von Freunden. Sie alle hatten mich gesehen und schrieben Sachen wie: ‘Wie krass bist du denn?!’

Danach gab es einen Interviewmarathon. Dabei hast du eigentlich gar keine Zeit gerade, oder?

Das kam noch hinzu. Ich bin gerade auf Deutschlandtour und bewerbe mich an vier Unis für Jazz-Klavier. Dazu gehören immer praktische und theoretische Prüfungen, teilweise nicht an einem Tag sondern an zwei Tagen. Deshalb fahre ich den Weg oft doppelt.

Haben dich die Lehrer an den Schulen auf den Auftritt angesprochen?

Nein, dass sind hauptsächlich Jazzer und vermutlich keine grossen Coldplay-Fans. Sollten sie es mitbekommen haben, haben sie mich nicht darauf angesprochen. Vielleicht haben sie mich auch nicht erkannt, da das Video nicht sehr scharf ist. Könnte sein, dass die Leute mich nicht zuordnen können.

Wie ist es eigentlich zu diesem Auftritt gekommen? War das schon lange geplant?

Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, dass es tatsächlich klappen könnte. Meine Freundin sagte immer: ‘komm, geh auf die Bühne und spiel mit Coldplay.’ Sie scherzte, ich solle doch ein Schild mitnehmen. Es war immer nur Spass. Beim Konzert in München nahm ich das Schild tatsächlich mit und übte im Vorherein einige Songs. Ich habe mich schon vorbereitet und hatte sogar einen Plan, was ich tue, sollte ich auf der Bühne einen Blackout bekommen oder die Tasten nicht erwischen. Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Ich war völlig entspannt und klar.

Aber geht einem da nicht der Arsch auf Grundeis, vor 70’000 Menschen zu spielen?

Der Moment kurz vor dem Auftritt war schlimm. Da wurde mir bewusst, dass dies gerade wirklich passiert. Als mich Chris Martin fragte, ob ich mir das zutraue, habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich glaube die Leute haben gemerkt, wie mein Körper zitterte. Von dem Moment an, als ich tatsächlich auf der Bühne stand, war die Aufregung verflogen. Chris Martin hat eine unglaubliche Aura. Er strahlt eine Entspannung aus und hat den ganzen Wind aus den Segeln genommen. Er gibt einem das Gefühl, mit der Welt im reinen zu sein. Nichts kann schief gehen. Dieses Gefühl ist auf mich übergeschwappt.

Was willst du denn in Zukunft machen – nach Coldplay?

Ich will ein professioneller Musiker werden. Eigene Musik machen, mit einer eigenen Band. Ich möchte auf Tour gehen und so viele Menschen wie möglich erreichen.

Hast du auch noch vor, andere Konzertbühnen zu stürmen?

Nein, das habe ich nicht geplant. Ich habe mir nicht das Ziel gesetzt, mit den zehn besten Künstlern der Musikindustrie auf der Bühne zu stehen. Es geht mir auch nicht darum, damit anzugeben. Es war für mich der persönliche Anreiz. Ausserdem konnte ich Auftrittserfahrungen sammeln. Vor 70’000 Fans zu spielen, dieses Gefühl kann man nicht proben, das muss man erlebt haben.



(abl)