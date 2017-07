Chris Roberts gestorben

© facebook / Chris Roberts

Wie deutsche Online Medien berichten ist der Schlagersänger Chris Roberts bereits am Sonntag an seiner Krebserkrankung in Berlin verstorben. Mit seinen Hits wie «Du kannst nicht immer 17 sein», «Die Maschen der Mädchen», «Do you speak English» und vielen anderen mehr eroberte er in den 70er Jahren die Herzen der Schlagerfans.