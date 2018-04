Christian Lais – Das Leben ist Live

Dieses hat er mit Hermann Niesig (u.a. Michael Wendler, Christian Anders, Jürgen Drews) aufgenommen. Heraus gekommen ist ein mit Liebe produziertes und eingesungenes Schlageralbum, das mit Herz und Verstand und jeder Menge Power begeistert. Dass er damit auch musikalisch und textlich neue Wege geht, beweist bereits diese erste Single, die gleichzeitig auch der Titelsong des Albums ist.

«Das Leben ist live» macht gute Laune und ist ein Popschlager erster Güte sowie ein tanzbarer Discofox, der auch in den Clubs gut laufen wird. Die Aufforderung, egal was kommt, das Leben zu genießen, gehört zu Christians Lebensmaximen, die er mit dieser Single hinaus in die Welt gibt! DAS LEBEN IST LIVE! Viel Spaß dabei! (DA Music)

Bereits mehrfach konnten wir von Radio Melody uns mit Christian Lais unterhalten.