Christian Stucki strebt ersten Festsieg 2018 an

Kilian Wenger (rechts) gegen Christian Stucki: Dieses Duell wird auch in Zollbrück möglich sein © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Am Mittelländischen Schwingfest in Habstetten erbt Remo Käser den Sieg, am Emmentaler Fest in Zollbrück vom Sonntag wird er schon im 1. Gang gefordert. Er trifft auf Unspunnensieger Christian Stucki.