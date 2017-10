Christina Aguilera zollt Whitney Houston bei Musikgala Tribut

Christina Aguilera wird an den diesjährigen American Music Awards der verstorbenen Pop-Ikone Whitney Houston (Bild) mit einem Medley eine Hommage bringen. (Archivbild) © Keystone/AP/MARK J. TERRILL

Christina Aguilera wird der 2012 verstorbenen Whitney Houston bei den American Music Awards am 19. November in Los Angeles Tribut zollen. Zum 25. Jubiläum von Houstons Film «The Bodyguard» wird Aguilera unter anderem den Titelsong «I will always love you» singen.