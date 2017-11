Die Churer Anruferin gab am frühen Sonntagmorgen an, sie könne das Schlafzimmer wegen ihrer Spinnenphobie nicht betreten. Die ausgerückte Patrouille entliess das Tier in die Freiheit – die Bewohnerin konnte deshalb beruhigt schlafen gehen.

Hier erfährst du, was du tun kannst, um deine Spinnenphobie zu besiegen.

Unsere ehemalige Praktikantin Lilian Wehrle im Spinnen-Angstseminar (Video vom Oktober 2016):

(red.)