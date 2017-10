City Parking AG kauft Burggraben-Garage

Die Parkgarage Burggraben ist in die Jahre gekommen. 1989 wurde das Parkhaus mit über 423 Parkplätzen auf fünf Ebenen eröffnet, seither wurden kaum mehr bauliche Massnahmen daran vorgenommen. Das soll sich nun ändern. Wie Elmar Jud, Verwaltungsratspräsident der City Parking AG, am Montag im Rahmen der Eröffnung einer neuen Treppen- und Liftanlage an der Museumstrasse mitteilte, hat die Parkgaragen-Gesellschaft das Parkhaus am Burggraben Ende August nach längeren Verhandlungen gekauft. Bis anhin war die Parkgarage im Besitz der Zürich-Versicherung. Kaufantritt ist im Dezember vorgesehen, doch bereits jetzt sind die Pläne der City Parking AG für das Parkhaus ziemlich konkret: Es soll für rund 14 Millionen Franken gesamtsaniert werden. Über den Kaufpreis des Parkhauses Burggraben hat die City Parking AG mit der Zürich-Versicherung Stillschweigen vereinbart.

Zehn Prozent weniger Parkplätze nach der Sanierung

Die Sanierung sei nötig, da das Parkhaus Burggraben baulich und technisch in einem relativ schlechten Zustand sei, sagt Jud. So sei einerseits geplant, die gesamte Technik mit Brandschutz, Lüftung, Parkleitsystem und Beleuchtung zu erneuern. Das Sicherheitsempfinden soll zudem durch eine helle Gestaltung, eine zusätzliche Liftanlage im westlichen Teil der Parkgarage und eine umfassende Videoüberwachung verbessert werden. Andererseits soll aber auch der Komfort den heute geltenden Normen angepasst und grosszügiger werden. Rund 70 Prozent der Parkplätze sollen diesem Standard angeglichen werden. Damit das möglich wird, verfügt die Parkgarage nach der Sanierung aber über weniger Plätze als heute. Rund zehn Prozent der Plätze fallen nach der Anpassung weg. «Wir wollen lieber weniger Parkplätze, dafür solche, die komfortabel und gut ausgelastet sind», sagt Jud. Die Auslastung sei derzeit nämlich ungenügend. Und wenn die Frequenz am Burggraben gesteigert werden könne, würde das gleichzeitig auch die Parkgarage Brühltor entlasten, die zu Spitzenzeiten, gerade während Grossanlässen wie der Olma sowie bei Abendverkäufen und samstags jeweils überbelegt sei.

Umbau und Sanierung sind auch an die Arbeiten im östlichen Teil über der Garage, namentlich in den Räumen des ehemaligen Kino Corso, geknüpft (siehe Zweittext). Die Einfahrt der Garage befindet sich an der Glockengasse, unmittelbar vor der Liegenschaft der Immo-W AG, wo bald ein Restaurantbetrieb und Büroräume entstehen sollen.

Einfahrt soll umgestaltet werden

Teil des Sanierungs- und Umbauprojekts der Parkgarage ist auch die Aufwertung der Garageneinfahrt. Es werde geprüft, eine Neugestaltung der Einfahrt mit einer Überdachung umzusetzen, sagt Jud. Das sei aber in Anbetracht der städtebaulichen Anforderungen in der Altstadt architektonisch nicht ganz einfach. «Wir sind daran, eine Lösung zu suchen», sagt Jud. Die Parkgarage Burggraben sei aufgrund ihrer Lage eine attraktive Investition. «Es ist das einzige Parkhaus mit einer direkten Verbindung zur Altstadt», sagt er. Im Westen ist sie, wenn auch laut Jud im Moment gestalterisch unbefriedigend, mit der Brühltor-Passage verbunden.

Zudem verfügt sie über einen direkten Zugang zur Spisergasse, die mit dem Einzug der Migros-Filiale in den Spisermarkt Ende Oktober (Ausgabe vom Samstag) zusätzliche Frequenzen in die Tiefgarage bringen soll. Die Parkgarage Burggraben wird damit zum vierten Parkhaus, das von der City Parking AG betrieben wird. Die Gesellschaft besitzt bereits die Parkhäuser Bahnhof, Stadtpark/Athletik-Zentrum und Brühltor. Die Pläne für den Bau einer Tiefgarage am Schibenertor wurden im Juni beerdigt, nachdem sich mit den Helvetia-Versicherungen ein wichtiger Investor zurückgezogen hatte. Die City Parking AG ist auch als künftige Investorin oder Betreiberin des Parkhauses UG25 am Unteren Graben im Gespräch, dessen Umbau und Erweiterung im Frühling 2018 beginnen soll.

Sanierung soll schon im Frühling beginnen

Die Gesamtsanierung der Parkgarage Burggraben soll möglichst bald beginnen. Laut Cityparking-Verwaltungsratspräsident Elmar Jud ist geplant, bereits im Frühling oder Sommer 2018 mit den Arbeiten zu beginnen. Weil die ehemalige Besitzerin des Parkhauses, die Zürich-Versicherung, bereits erste Abklärungen bezüglich einer Sanierung der Parkgarage getroffen hatte, habe man ein fertiges Vorprojekt übernehmen können, sagt Jud. Nun gehe es darum, ein konkretes Projekt auszuarbeiten. Anschliessend muss der Verwaltungsrat den Kostenvoranschlag genehmigen.

